أبو ريشة يطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق عاجل مع محافظ الأنبار وسحب يده

دعا الشيخ سطام عبد الستار أبو ريشة، اليوم الجمعة (10 تشرين الأول 2025)، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق عاجل مع محافظ الأنبار وسحب يده فوراً.

وأشار أبو ريشة في منشور على صفحته في فيسبوك الى مشاركة المحافظ في تظاهرات مناهضة للحكومة المركزية وقرارات رئاسة الوزراء، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للقانون وتمرداً على السلطة التنفيذية التي يُفترض أنه جزء منها".

وأكد أبو ريشة، أن "المحافظ هو موظف دولة لا يحق له استغلال موقعه للتحريض أو معارضة قرارات الحكومة التي تمثل إرادة الدولة الاتحادية".

وطالب "بتطبيق القانون وحماية هيبة الدولة، مبيناً أن "سيادة القانون لا تتجزأ، ومن يتولى مسؤولية تنفيذ أوامر الدولة لا يجوز أن يقف في الشارع ضدها".