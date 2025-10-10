وزير الخارجية يعلن التوصل لمسودة اتفاق يتعلق بالمياه مع تركيا

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، توصل العراق وتركيا إلى مسودة اتفاق إطاري يتعلق بالمياه.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة إن "هدف زيارتنا الأساس إلى أنقرة يتعلق بملف المياه، ووصلنا إلى مسودة لاتفاق إطاري مع تركيا يتعلق بالمياه".

وأضاف، أن "هنالك روابط كثيرة تربطنا مع تركيا وليس ملف المياه فحسب بل الوضع الأمني أيضاً"، مشيراً إلى "موافقة تركيا على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان".

وأشار وزير الخارجية فؤاد حسين إلى أن العراق يدعم "وحدة الساحات السياسية في تركيا".