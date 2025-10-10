المندلاوي والعيداني يبحثان شؤون البصرة وملف المياه فيها

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، (10 تشرين الأول 2025)، زيارة ميدانية إلى محافظة البصرة.

وكان في استقباله محافظ البصرة أسعد العيداني، وتداول الجانبان بحسب بيان لمكتب المندلاوي "في شؤون البصرة على المستوى الخدمي والتنموي والامني، ومناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بالمحافظة".

وأكد المندلاوي خلال اللقاء، على "مكانة البصرة الكبيرة باعتبارها بوابة العراق البحرية نحو العالم، ورئته الاقتصادية".

وبين، انه "لا يمكن للبلد ان ينمو ويزدهر ويتقدم دون الاهتمام بواقع محافظة البصرة كونها ركيزة الاقتصاد الوطني ومصنع العمل والابداع".

فيما شدد المندلاوي على ضرورة إيلائها الدعم والاهتمام الذي يتناسب مع دورها الفريد، والتعاون مع حكومتها المحلية لمعالجة التحديات التي تشهدها لا سيما المتعلقة بـ" ملف المياه".