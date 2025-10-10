عاجل : بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار!! 40 مواطنا بين شهيد ومفقود تحت أنقاض منزل قصفه الجيش الإسرائيلي
الأخبار

العراق يوقع مذكرة تفاهم أمنية شاملة مع السويد


وقّع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، في العاصمة السويدية ستوكهولم، مذكرة تفاهم أمنية شاملة مع وزير العدل السويدي غونار سترومر، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين العراق والسويد في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وذكر بيان لوزارة الداخلية،  أنه "جرى خلال اللقاء الذي يأتي ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير إلى مملكة السويد، بحث سبل تطوير العلاقات الأمنية بين البلدين، والتنسيق المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، أبرزها مكافحة تهريب المخدرات، والجرائم المالية وغسل الأموال، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، فضلاً عن الأمن السيبراني، والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات".

وخلال اللقاء، حثّ الشمري المسؤولين السويديين على "إعادة فتح سفارة السويد في العاصمة بغداد، لما تمثله هذه الخطوة من أهمية في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية وتسهيل التعاون المباشر بين المؤسسات الحكومية في البلدين".

وأكد الوزير عقب مراسم التوقيع أن "هذه المذكرة تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو شراكة أمنية فاعلة بين العراق والسويد، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ماضية في توسيع دائرة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية والاستخبارية، بما يسهم في حماية المجتمعات من التهديدات العابرة للحدود".

من جانبه، أعرب وزير العدل السويدي عن "تقدير بلاده لجهود العراق في مكافحة الجريمة والإرهاب، مؤكداً حرص الحكومة السويدية على دعم التعاون مع وزارة الداخلية العراقية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الأمنية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الخارجية يعلن التوصل لمسودة اتفاق يتعلق بالمياه مع تركيا
ضبط 4 حاويات تحوي دراجات نارية معدة للتهريب في أم قصر
المندلاوي والعيداني يبحثان شؤون البصرة وملف المياه فيها
العراق يوقع مذكرة تفاهم أمنية شاملة مع السويد
بيان مرتقب لشيوخ ووجهاء الأنبار لدعم الدولة ضد "الخارجين عن القانون
سطام أبو ريشة: اعتذرنا عن التظاهر لأمن الأنبار.. و"تقدم" يستغلها اليوم لخدمة مصالحه
الأولمبية العراقية تنفي شمول رئيسها بعقوبات أمريكية
رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس: عودة الارهابي رافع الرفاعي تمثل اهانة للبلد ولكل ضحايا الارهاب
استطلاع امريكي: تأييد لانسحاب القوات من العراق
وفد عراقي رفيع برئاسة فؤاد حسين في أنقرة لمناقشة أزمة المياه
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك