العراق يوقع مذكرة تفاهم أمنية شاملة مع السويد

وقّع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، في العاصمة السويدية ستوكهولم، مذكرة تفاهم أمنية شاملة مع وزير العدل السويدي غونار سترومر، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين العراق والسويد في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه "جرى خلال اللقاء الذي يأتي ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير إلى مملكة السويد، بحث سبل تطوير العلاقات الأمنية بين البلدين، والتنسيق المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، أبرزها مكافحة تهريب المخدرات، والجرائم المالية وغسل الأموال، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، فضلاً عن الأمن السيبراني، والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات".

وخلال اللقاء، حثّ الشمري المسؤولين السويديين على "إعادة فتح سفارة السويد في العاصمة بغداد، لما تمثله هذه الخطوة من أهمية في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية وتسهيل التعاون المباشر بين المؤسسات الحكومية في البلدين".

وأكد الوزير عقب مراسم التوقيع أن "هذه المذكرة تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو شراكة أمنية فاعلة بين العراق والسويد، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ماضية في توسيع دائرة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية والاستخبارية، بما يسهم في حماية المجتمعات من التهديدات العابرة للحدود".

من جانبه، أعرب وزير العدل السويدي عن "تقدير بلاده لجهود العراق في مكافحة الجريمة والإرهاب، مؤكداً حرص الحكومة السويدية على دعم التعاون مع وزارة الداخلية العراقية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الأمنية".