الأولمبية العراقية تنفي شمول رئيسها بعقوبات أمريكية

نفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية شمول رئيسها عقيل مفتن بعقوبات أمريكية.

​وقالت اللجنة في بيان، "تداولت بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مغلوطة ومفبركة تتعلق برئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل مفتن، في محاولة واضحة لخلط الأوراق والإساءة إلى المسار الرياضي والمالي الذي تنتهجه اللجنة".

وأضاف البيان "إننا في اللجنة الأولمبية الوطنية نؤكد أن رئيس اللجنة بعيد كل البعد عن تلك الادعاءات التي لا تمت للحقيقة بصلة"، مشيرا الى أن "ما يُنشر من أكاذيب إنما يأتي ضمن حملات مغرضة تهدف إلى التشويش على العمل المؤسسي المتوازن والشفاف الذي تنتهجه اللجنة".

وأكدت اللجنة في بيانها "باشرنا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروّج أو يشارك في نشر هذه الأكاذيب التي تمس سمعة المؤسسة وقيادتها، وسيُلاحق كل من يثبت تورطه وفق القوانين النافذة"، مضيفة أن "سفينة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ماضية بثبات في طريقها الصحيح نحو تطوير الرياضة العراقية، ولن تثنيها مثل هذه المحاولات البائسة عن أداء واجبها الوطني والمهني بكل نزاهة ومسؤولية".

وكانت أنباء أشارت الى إدراج رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وشقيقه على قائمة عقوبات أمريكية.