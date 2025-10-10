عاجل : بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار!! 40 مواطنا بين شهيد ومفقود تحت أنقاض منزل قصفه الجيش الإسرائيلي
استطلاع امريكي: تأييد لانسحاب القوات من العراق


كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "ذا هيل" أن معظم الأمريكيين يؤيدون عودة جنود بلادهم من العراق وسوريا، والحد من الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته منظمة "Concerned Veterans for America" وشركة "YouGov" للأبحاث، أن "62% من المشاركين يؤيدون "بدرجة ما" سحب القوات من العراق، بينما اتخذ 27% موقفاً محايداً، وعارض ذلك 11%.

وسُجلت نتائج مماثلة فيما يتعلق بسوريا، حيث أيد 61% من المشاركين في الاستطلاع عودة الجنود إلى ديارهم، بينما لم يكن لـ27% رأي محدد، وعارض 12% سحب القوات".

وحظي سحب القوات من العراق وسوريا بتأييد أغلبية من أنصار الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، وكذلك الناخبين المستقلين. ويعتقد ما يقرب من ستة من كل عشرة مشاركين (58%) أن على الولايات المتحدة بشكل عام "خفض مستوى انخراطها" في الشرق الأوسط.

وعلق المدير التنفيذي لمنظمة المحاربين القدامى، جون ويك، على النتائج قائلاً: "هذه البيانات تؤكد ما لاحظناه لسنوات عديدة: أن المحاربين القدامى وعامة الجمهور يريدون سياسة خارجية تقوم على الاعتدال والمسؤولية والمصالح الوطنية".

وأضاف "بعد عقود من الحملات العسكرية في الشرق الأوسط، فإن الوجود العسكري الأمريكي في دول مثل العراق وسوريا لم يعد يمتلك هدفاً استراتيجياً واضحاً".

ولفت ويك أيضاً إلى أن "معظم المشاركين في الاستطلاع، بمن فيهم الديمقراطيون والجمهوريون، يتفقون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن الحرب في العراق كانت خطأ فادحاً".

وقد أُجري الاستطلاع في الفترة من 19 إلى 23 أيلول وشمل ألف مشارك، من بينهم محاربون قدامى وأفراد من عائلات عسكريين وأفراد من عامة الجمهور.

وتبلغ هامش الخطأ في نتائج الاستطلاع 3.7 نقطة مئوية.

