وفد عراقي رفيع برئاسة فؤاد حسين في أنقرة لمناقشة أزمة المياه

وصل نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ ووزيرُ الخارجيّةِ فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إلى أنقرة على رأس وفد عراقي رسمي لبحث ملف المياه وتعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ بينَ العراقِ وتركيا.

وذكرت الوزارة في بيان أن "نائب رئيسِ مجلسِ الوزراءِ ووزيرُ الخارجيّةِ فؤاد حسين، وصلَ إلى العاصمةِ التركيّةِ أنقرة، اليومَ الجمعة على رأسِ وفدٍ عراقي رسمي، في زيارةٍ رسميّةٍ لحضورِ الاجتماعِ المُشتركِ بينَ العراقِ وتركيا بشأنِ ملفِّ المياه".

وأضافت أن "فؤاد حسين ترأّس الوفدَ العراقيَّ الذي يضمُّ وزيرَ المواردِ المائيّةِ عونَ ذيابَ عبدَالله، إلى جانبِ كادرٍ مختصٍّ من وزاراتِ المواردِ المائيّةِ، والزراعةِ، والبيئةِ، فضلًا عن مختصّين من إقليمِ كردستان، وذلك للمشاركةِ في المباحثاتِ الفنيّةِ المتعلّقةِ بإدارةِ المواردِ المائيّةِ وتنظيمِ استخدامها بما يُحقّقُ المصالحَ المشتركةَ للبلدينِ الصديقين".

وتابعت أن "هذا الاجتماعُ يأتي في إطارِ الجهودِ المستمرّةِ لتعزيزِ التعاونِ بينَ العراقِ وتركيا، وبحثِ سُبلِ إدارةِ المواردِ المائيّةِ بشكلٍ مستدامٍ وعادل".

وأوضحت أنه "منَ المقرّرِ أن يُجري فؤاد حسين خلالَ الزيارةِ لقاءاتٍ مع عددٍ منِ المسؤولينَ الأتراك، لبحثِ العلاقاتِ الثنائيّةِ في مختلفِ المجالات، ولا سيّما في ما يتعلّقُ بتطويرِ التعاونِ الاقتصاديِّ والأمنيِّ والسياسيِّ بينَ البلدين".