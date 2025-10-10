شجار واطلاق نار.. ما حصل داخل مستشفى بالسليمانية فجر اليوم

اعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الجمعة، عن ملابسات حادثة اطلاق النار داخل مستشفى "شار" في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان "بعد الساعة الـ12 فجر اليوم، توجّه ثلاثة أشخاص إلى مستشفى شار بحجة زيارة أحد المرضى، إلا أن الزيارة في ذلك الوقت لا يسمح بها قانوناً وبحسب التعليمات الرسمية، ما دفع عنصر الأمن التابعين لشرطة المستشفى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ومنعهم من الدخول".

وأضافت، أن " أحد المتهمين قام بالاستيلاء على سلاح المنتسب وأطلق عيارات نارية قبل أن يفرّ من المكان"، مشيرة إلى أن "مفارز شرطة المستشفى تمكنت على الفور من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين، فيما ألقت مفارز شرطة الطوارئ التابعة للمديرية القبض على المتهم الثالث بعد فترة وجيزة في منطقة كردستان بمدينة السليمانية".