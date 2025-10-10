منح جائزة نوبل للسلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو

أعلنت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 إلى ماريا كورينا ماشادو، زعيمة المعارضة الفنزويلية، تقديرًا لـ"نضالها السلمي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في فنزويلا، ودفاعها المستمر عن القيم المدنية رغم القمع والقيود السياسية"، حيث أشارت اللجنة في بيانها إلى أن "ماشادو مثّلت صوتًا قويًا للمجتمع المدني في وجه التسلّط السياسي، وساهمت في إلهام شعوب أميركا اللاتينية والعالم للنضال من أجل الحرية بالوسائل السلمية".

وتُعد ماشادو من أبرز الشخصيات المعارضة في فنزويلا، وقادت خلال السنوات الأخيرة حملات واسعة للمطالبة بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، كما تعرضت لاعتقالات ومنع من الترشح للمناصب العامة بسبب مواقفها السياسية.

فيما أعربت ماشادو، عقب إعلان الجائزة، عن امتنانها للجنة نوبل، مؤكدة أن "التكريم هو انتصار لجميع الفنزويليين الذين يواصلون النضال من أجل مستقبل ديمقراطي مزدهر".

وتُمنح جائزة نوبل للسلام سنويًا في العاصمة النرويجية أوسلو، تقديرًا للأفراد أو المؤسسات التي تسهم في تعزيز السلام العالمي وحقوق الإنسان.