النجف الأشرف: الدفاع المدني يسيطر على حريق كبير في بناية تجارية

أعلنت مديرية الدفاع المدني ،اليوم الجمعة، عن تمكنها من السيطرة على حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية في محافظة النجف الأشرف، حيث ذكرت المديرية في بيان، أن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع فجر هذا اليوم الجمعة داخل بناية تجارية متعددة الطوابق في شارع الغدير بمحافظة النجف الأشرف، بمشاركة أكثر من عشرين فرقة إطفاء بكامل طواقمها، وبإشراف العقيد رباح الخفاجي، مدير دفاع مدني المحافظة".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وزجت بعجلتين سلميتين مخصصتين لعمليات الإنقاذ والإطفاء ومعالجة الحرائق في الأبنية متعددة الطوابق، كما دفعت بثقل أسطولها الآلي التخصصي الذي يتكون من العجلات التخصصية الحديثة والعجلات الساندة من الحوضيات، وأنهت أعمال الإخماد في غضون دقائق دون تسجيل إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية".

كما أشارت إلى أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق".