بوتين والسوداني يتفقان على تأجيل قمة روسية عربية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ناقشا خلالها أول قمة روسية عربية، واتفقا على تأجيل القمة إلى وقت لاحق.

وأكد الكرملين أن الجانبان الروسي والعراقي سينقلان عبر القنوات الدبلوماسية المعلومات المتعلقة بتأجيل القمة الروسية- العربية إلى عواصم الدول العربية.

وأوضح الكرملين أن بوتين اتفق مع رئيس وزراء العراق أنه من الأنسب تأجيل انعقاد القمة إلى وقت لاحق على اعتبار أن العديد من قادة الدول العربية المدعوين سيصعب عليهم الحضور شخصيا إلى موسكو في ظل المرحلة النشطة من تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة.

وأضاف الكرملين أنه سيتم الاتفاق على موعد القمة الروسية-العربية في وقت لاحق.

الى ذلك، قال مكتب السوداني في بيان "تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية، وترتيبات عقد أول قمّة عربية روسية".

وشهد الاتصال "اتفاقاً على تأجيل انعقاد القمّة التي كان من المقرر أن تعقد في 15 تشرين الأول الجاري، الى وقت لاحق، في ضوء النشاط الإقليمي والدولي السياسي المتعلق بوقف العدوان على غزّة"، كما جرى التأكيد المتبادل على أن الجانبين الروسي والعراقي، سينقلان عبر القنوات الدبلوماسية المعلومات عن تأجيل القمّة الى عواصم الدول العربية.

وأكد رئيس الوزراء للرئيس الروسي دعم العراق لكل جهود الاستقرار في المنطقة، والتواصل الستراتيجي بين الدول العربية وروسيا الاتحادية، وكل فرص التعاون المتاحة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وفق البيان.

كما شدد على أن "العراق يعمل على أن تكون القمّة العربية الروسية منصّة لتعزيز الشراكة الدولية، ودفع عملية التنمية الوطنية للبلدان العربية، وتدعيم التكامل في مجالات الاقتصاد الطاقة والاستثمار، وباقي القطاعات الحيوية".