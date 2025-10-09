طائرات F-16 تدمر وكراً لداعش الارهابي في وادي الشاي بكركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، (9 تشرين الأول 2025)، عن تدمير وكر لعناصر من عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، بضربة جوية.

وذكرت العمليات المشتركة، في بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت، بالتنسيق والتعاون المثمر مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، من رصد عناصر إرهابية من عصابات داعش داخل وكر في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وأضاف البيان، أن "صقور الجو نفذوا، بناءً على هذه المعلومات، بواسطة طائرات F-16 ضربة جوية ناجحة استهدفت هذا الوكر وتدميره بالكامل وقتل من كان فيه من عناصر إرهابية".

ووعدت العمليات المشتركة بنشر تفاصيل أخرى عن العملية بوقت لاحق.