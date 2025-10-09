تحذير نيابي من ترشح شخصيات مرتبطة بالجولاني في الانتخابات المقبلة

أكد النائب محمد البلداوي، اليوم الخميس، وجود محاولات من قبل شخصيات متطرفة ومرتبطة بجهات مشبوهة، من بينها بعض المقربين من المدعو "الجولاني"، للترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، محذار من خطورة هذه المحاولات على الأمن الوطني والسلم المجتمعي في العراق.

وقال البلداوي في تصريح ل /المعلومة/، إن "بعض المرشحين يحملون أفكارًا متطرفة ويسعون إلى الترويج لأجندات خارجية، بل ويحاولون تحسين صورة النظام السوري الجديد".

وأضاف أن "تلك الجهات تعتمد في تحركاتها على إثارة الخطاب الطائفي وشراء الذمم بأموال مشبوهة بهدف التأثير على القرار السياسي الوطني".

وشدد البلداوي على "عدم السماح لهؤلاء الأشخاص بالوصول إلى البرلمان"، مؤكدًا أنه "سيتم الكشف عن توجهاتهم للرأي العام لمنعهم من الحصول على موطئ قدم داخل قبة مجلس النواب".

يأتي هذا التصريح في ظل تزايد المخاوف من عودة الخطابات الطائفية كأداة انتخابية، مما يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا لحماية العملية الديمقراطية ومنع المتطرفين من استغلالها.