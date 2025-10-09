انسحاب مفاجئ لمرشحين من تحالف الحلبوسي في ديالى

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن انسحاب اثنين من مرشحي تحالف رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في محافظة ديالى خلال أقل من 24 ساعة، في خطوة وُصفت بـ"المفاجئة" و"الغامضة".

وذكرت المصادر أن "المرشح وسام اللهيبي إلى جانب مرشح آخر قد أعلنا انسحابهما من السباق الانتخابي خلال الساعات الماضية، دون توضيح رسمي لأسباب القرار"، مشيرًة إلى أن "تسريبات غير مؤكدة تفيد بوجود خلافات حادة بين أطراف التحالف، يُعتقد أنها كانت وراء هذه الانسحابات".

وأضافت أن "الضغوط الداخلية بهدف تقليص عدد المرشحين تجنباً لتشتيت الأصوات، لعبت دوراً بارزاً في هذه التطورات، لا سيما في ظل وجود قوى متعددة داخل التحالف، يسعى كل منها لتعزيز حضوره وحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد".

وتابعت المصادر أن "مؤشرات عدة تدل على احتمال انسحاب مرشحين آخرين قبل الموعد النهائي في الحادي عشر من تشرين الثاني، في ظل تصاعد حدة الخلافات الداخلية، والتي انعكست بوضوح من خلال غياب عدد من القيادات عن المؤتمرات الأخيرة في ديالى، ما يؤكد وجود تقاطعات واضحة باتت جلية أمام الرأي العام".