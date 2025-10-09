انطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور شرق سامراء لتأمين مناطق استراتيجية

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانطلاق عملية أمنية مشتركة من عدة محاور، تستهدف تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في ثلاث مناطق شرق مدينة سامراء.

وأوضح المصدر أن "القوات الأمنية، وبإسناد من مفارز استخبارية، شرعت بعملية دهم وتفتيش في مناطق البزول، والبساتين، ودلف شرق سامراء، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تأمين هذه المناطق التي تشكل أحزمة خضراء حول المدينة".

وأضاف أن "العملية تأتي ضمن جهود إعادة التمشيط والتفتيش بناءً على أهداف مرسومة من قبل غرفة العمليات الاستخبارية، كما تهدف إلى إعادة الانتشار والتموضع الأمني لتعزيز الاستقرار في تلك المناطق، نظراً لأهميتها الجغرافية وقربها من مناطق سكنية تمثل الامتداد الشرقي لمدينة سامراء"