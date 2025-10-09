رئيس مؤسسة الشهداء يخاطب رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة دعماً لذوي الشهداء

خاطب رئيس مؤسسة الشهداء، عبد الإله النائلي، اليوم الخميس، رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة دعماً لذوي الشهداء.

وذكرت مؤسسة الشهداء في بيان ، أن "النائلي وجه كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب دعا فيه إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تعديل قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدّل، الخاص بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية".

وأوضح النائلي في كتابه، بحسب البيان، أن "الغاية من هذا الطلب هي ضمان تقديم أفضل الخدمات الشرعية والإنسانية لذوي الشهداء من ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وتمكينهم من نيل حقوقهم المادية والمعنوية كاملةً".

وأشار النائلي إلى أن "عدم إقرار التعديل المقترح سيؤدي إلى ضرر كبير بشريحة واسعة من ذوي الشهداء والمتضررين"، مؤكداً على "أهمية وقوف مجلس النواب إلى جانب هذه الفئة التي قدّمت التضحيات الجسيمة في سبيل الوطن".

واختتم رئيس مؤسسة الشهداء كتابه بالتأكيد على "ثقته بتعاون مجلس النواب، وتقديره العالي لجهوده في إقرار القوانين الداعمة لحقوق الشهداء وعوائلهم"