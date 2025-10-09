تقديم شكوى قضائية ضد رافع الرفاعي إلى محكمة استئناف ذي قار

أعلن ضياء الناصري، اليوم الخميس، تقديم شكوى قضائية لمحكمة استئناف ذي قار بحق مفتي الديار العراقي رافع الرفاعي بتهمة التحريض على الطائفية والتسبب بأحداث عنف أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقال الناصري في بيان "نحن المتضررون من التحريض الذي قام به مفتي الديار العراقية المدعو رافع طه الرفاعي قدمنا شكوى قضائية وأصولية في محكمة استئناف ذي قار - الناصرية نتيجة الضرر الذي تسببت به خطاباته التحريضية والطائفية وتضليل الرأي العام مما نتج عن ذلك عشرات الاف الضحايا بين شهداء وجرحى ومشردين وسبايا"

وأضاف "نرجو من القضاء العادل إنصاف الضحايا والاقتصاص من الفاعلين والمحرضين، كما ندعو جميع المتضررين إلى تقديم شكاوى مماثلة"، مطالباً " الجميع بمساندتنا بكل الطرق السلمية والقانونية المتاحة ورفع الصوت عاليا والاحتجاج وتشكيل راي عام مساند لمطلبنا الحق".