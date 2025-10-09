الحسيني يكشف عن إحالة 11 ملف فساد خطر إلى مجلس القضاء الأعلى

كشف النائب ياسر الحسيني، الأربعاء، عن تقديم 11 ملف فساد تُعد من أخطر وأهم الملفات على مستوى البلاد إلى مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن مكافـحة الفساد تمثل مفتاح الأمن والاستقرار في العراق.

وقال الحسيني في حديث صحفي إن "مكافحة الفساد هي الطريق لضمان مستقبل آمن للعراق، وهي الركيزة الأساسية في مواجهة سُرّاق المال العام وقطع الطريق أمام من يستغل نظام المحاصصة لتحقيق الثراء غير المشروع، في وقت تُترك فيه المحافظات بواقع خدمي متردٍّ للغاية".

وأضاف أن "الفترة الماضية شهدت رفع 11 ملفاً تُعد الأخطر والأكثر حساسية على مستوى العراق إلى مجلس القضاء الأعلى بشكل مباشر، تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري بمبالغ مليارية داخل قطاعات ومؤسسات ووزارات مختلفة"، مشيراً إلى أن "هذه الملفات، في حال تم حسم التحقيق فيها، ستشكل نقلة نوعية في الحرب ضد الفساد وحيتانه".

وأكد الحسيني أن "الفساد يمثل المشكلة الجوهرية التي استنزفت خيرات الوزارات والهيئات، وأدت إلى إثراء فئة محددة على حساب غالبية الشعب"، مشدداً على أنه "يؤمن بعدالة القضاء العراقي، وأن هذه الملفات ستأخذ مسارها الطبيعي وصولاً إلى كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين".