النزاهة تضبط مديراً في بلديات ذي قار متلبساً بتسلم الرشوة

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الخميس ، بقيام ملاكاتها في مُحافظة ذي قار بضبط مديرٍ في مُديريَّة البلديَّات في المُحافظة مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.

واشارت الهيئة في بيان :" ان عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريقٌ من مكتب تحقيق ذي قار، بناءً على مُذكّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، إلى تأليف فريقٍ من المكتب للقيام بأعمال المُراقبة والمُتابعة لأحد مديري البلديَّة في ذي قار الذي تمَّ ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) دينارٍ "رشوة" من أحد المُقاولين؛ لقاء إنجاز معاملات صرف السلف والمبالغ الماليَّة عن أحد المشاريع المحالة من البلديَّة.

وتابعت ، تمَّ ضبط مبلغٍ آخر في عجلة المُتَّهم "قرابة عشرة ملايين دينارٍ"، فضلاً عن أوراقٍ وأوليَّاتٍ وكتبٍ ومُخطَّطاتٍ تخصُّ دائرة المُتَّهم، مُبيّنةً تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق؛ وفقاً لأحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات.