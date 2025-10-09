نائب: الاستثناءات الممنوحة لبعض الأحزاب والمرشحين تمثل خرقاً للعدالة الانتخابية

وصف النائب مختار محمود، الأربعاء، الاستثناءات التي تُمنح لبعض الأحزاب والمرشحين بأنها تمثل خرقاً واضحاً للعدالة الانتخابية قبل انتخابات تشرين الثاني المقبل.

وقال محمود في حديث ل المعلومة، إن "من أهم أسس نجاح العملية الانتخابية هو تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف في التعامل مع جميع المرشحين وفق مبدأ تكافؤ الفرص"، لافتاً إلى أن "بعض الجهات الحكومية تمنح استثناءات خاصة لقوى سياسية ومرشحين دون غيرهم، تُستغل لأغراض الدعاية الانتخابية وكسب الأصوات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات".

وأضاف أن "على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أن تلتزم بالحياد التام وألا تقدم أي دعم أو تسهيلات لأي تكتل أو قائمة أو مرشح"، مشدداً على أن "تسخير قدرات الدولة لدعم أطراف معينة يُعد تجاوزاً خطيراً على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".

وأكد محمود أن "مؤسسات الدولة مطالبة بالتعامل بمسار واحد مع جميع المرشحين دون تمييز أو تفضيل، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات، لأن أي استثناءات تُمنح ستُستخدم لأغراض انتخابية وتُفقد العملية نزاهتها".