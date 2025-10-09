عودة الارهابي المحرض على قتل القوات الامنية رافع الرفاعي الى العراق

افاد مصدر صحفي ان ما يسمى بمفتي الديار العراقية السابق المدعو رافع الرافعي قد عاد الى العراق وكان باستقباله مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي فضلا عن عدد من رؤساء الاحزاب السنية

وأشار المصدر إلى أن "استقبالاً رسمياً جرى للرفاعي والوفد المرافق له فور وصولهم إلى العاصمة"، مبينا، أن "الرفاعي وصل الى جامع ام الطبول في العاصمة بغداد وسط جموع المستقبلين".

يذكر ان رافع الرفاعي يعتبر من ابرز الوجوه الطائفية التي حرضت على قتل القوات الامنية وخاصة من الشيعة واصدر بيانات عديدة بهذا الشان والتي تدعو الى قتل القوات الامنية ولازالت مقولته الشهيرة عالقة في الاذهان عندما قال انه يقبل ايادي واقدام داعش على ما يقومون به من قتل ودمار كما تطاول على مقام المرجعية الدينية وعلى راسها اية الله العظمى السيد علي السيستاني وانتقد بشدة فتوى الجهاد الكفائي وادعى انها تدعو الى قتل السنة في العراق

واليوم رجع الى العراق بحفاوة من قبل مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي الطامع برئاسة الوزراء فضلا عن بعض القيادات الامنية

