عودة الارهابي المحرض على قتل القوات الامنية رافع الرفاعي الى العراق


افاد مصدر صحفي ان ما يسمى بمفتي الديار العراقية السابق المدعو رافع الرافعي قد عاد الى العراق وكان باستقباله مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي فضلا عن عدد من رؤساء الاحزاب السنية   

وأشار المصدر إلى أن "استقبالاً رسمياً جرى للرفاعي والوفد المرافق له فور وصولهم إلى العاصمة"، مبينا، أن "الرفاعي وصل الى جامع ام الطبول في العاصمة بغداد وسط جموع المستقبلين".

يذكر ان رافع الرفاعي يعتبر من ابرز الوجوه الطائفية التي حرضت على قتل القوات الامنية وخاصة من الشيعة واصدر بيانات عديدة بهذا الشان والتي تدعو الى قتل القوات الامنية ولازالت مقولته الشهيرة عالقة في الاذهان عندما قال انه يقبل ايادي واقدام داعش على ما يقومون به من قتل ودمار كما تطاول على مقام المرجعية الدينية وعلى راسها اية الله العظمى السيد علي السيستاني وانتقد بشدة فتوى الجهاد الكفائي وادعى انها تدعو الى قتل السنة في العراق 

واليوم رجع الى العراق بحفاوة من قبل مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي الطامع برئاسة الوزراء فضلا عن بعض القيادات الامنية 

 

وللاطلاع على بعض تجاوزاته انقر هنا 

 

وهذا فيديو اخر يبين تجاوزاته  انقر هنا 

 

 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
