وزارة العدل: إطلاق دورات تدريبية بالمجالات الأدبية لنزلاء سجن الحلة المركزي

أطلقت وزارة العدل، اليوم الخميس، دورات تدريبية بالمجالات الأدبية لنزلاء سجن الحلة المركزي، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "في إطار حرص الوزارة على تأمين بيئة إصلاحية متكاملة داخل الأقسام السجنية، أطلق سجن الحلة المركزي دورات تدريبية خاصة بالمجالات الأدبية للنزلاء ".

كما ذكر مدير السجن، سجاد عبد علي الحسيني، بحسب البيان: إن "القسم فتح دورات لاستعارة الكتب بعد تخصيص مكان لائق وملائم مما يفسح المجال للنزلاء بالقراءة".

‏وأضاف ان "إطلاق هذه الدورات جاء بالتنسيق مع شعبة التأهيل والتدريب والتشغيل لتنفيذ خطة دائرة الإصلاح العراقية لإعادة تأهيل النزلاء وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدمجهم في المجتمع بشكل آمن وإنساني بعد الإفراج عنهم".