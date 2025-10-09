مديرية المرور: إجراءات مشددة للحد من السرعة بالمناطق السكنية وقرب المدارس

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات مشددة للحد من ظاهرة السرعة في المناطق السكنية وقرب المدارس، وفيما أكدت أن عقوبات المخالفين تطبق ميدانياً، حيث ذكر مدير إعلام وعلاقات المرور العامة، العميد نصير عبد الستار للوكالة الرسمية، إن "الأشخاص الذين يعتدون على رجال المرور يحالون إلى القضاء، ويطبق عليهم القانون"، مبيناً أن "المديرية على ثقة تامة بالقضاء في هذا المجال".

وأضاف، أن "معظم ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعتداءات على رجال المرور، هي أخبار قديمة، وآخر حادثة وقعت في منطقة المحمودية منذ أكثر من شهر"، مشيراً إلى أنه "تم القبض على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم من قبل مكافحة إجرام المحمودية".

كما بيّن عبد الستار، أن "قانون المرور بشأن ظاهرة قيادة المركبات بسرعة، خاصة في المناطق السكنية التي تكثر فيها المدارس، واضح وصريح"، مؤكداً أنه "منذ بداية العام الدراسي الجديد، كان هناك توجيه من قبل وزير الداخلية وبإشراف مباشر من مدير المرور العامة بتشديد الإجراءات، حيث انتشرت مفارز المرور خاصة في أوقات دخول وخروج الطلبة".

وتابع أنه "تم أيضاً تأثيث جميع المناطق التي تتضمن مدارس بعلامات مرورية تحذيرية تشير إلى وجود مدارس، وذلك لتحذير سائقي المركبات"، لافتاً إلى "وضع مطبات لتقليل وتخفيف السرعة في تلك المناطق".

فيما لفت إلى أن "رجال المرور متواجدون ميدانياً في هذه المناطق، ويقومون بمهامهم، من بينها مساعدة الطلبة على عبور الشارع، وتوجيه التحذيرات لسائقي المركبات للالتزام بالسرعة المحددة".