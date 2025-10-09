وزارة التعليم العالي: 25 جامعة عراقية في تصنيف التايمز العالمي 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن دخول 25 جامعة عراقية في تصنيف التايمز العالمي 2026، فقد ذكرت الوزارة في بيان، أن "تصنيف التايمز العالمي (Times Higher Education World University Rankings 2026) أصدر نتائج نسخته للعام 2026 التي أجرت تقييماً لـ 2191 مؤسسة من 115 دولة حول العالم".

وأضافت ان "25 جامعة عراقية حققت مراكزها في التصنيف الذي أظهر زيادة في عدد الجامعات العراقية بالقياس الى نسخة العام 2025 التي شهدت 22 جامعة".

كما لفتت الى ان "الجامعات تنافست في تصنيف التايمز (https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking) على وفق معايير رئيسة تستند إلى 18 مؤشراً لتقييم وقياس الأداء في 5 مجالات: التدريس (بيئة التعلم) 29.5% والبيئة البحثية 29% وجودة البحث 30% والنظرة الدولية 7.5% ودخل الصناعة 4%".

وتابعت ان "تصنيف التايمز العالمي أظهر برنامج ادرس في العراق (https://www.timeshighereducation.com/student/where-to-study/study-in-iraq) لتعريف الطلبة الدوليين بالجامعات العراقية التي تحظى بالتقييم والتنافس مع المؤسسات التعليمية في العالم من خلال أدائها في مجالات (teaching, research, knowledge transfer and international outlook)".