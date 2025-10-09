وزارة الصحة تفاتح مجلس الخدمة لغرض تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتقنية

فاتحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، مجلس الخدمة العامة الاتحادي، بخصوص تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتقنية، المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 المعدل، إذ ذكرت الوزارة بحسب كتاب رسمي، أنه "إلحاقًا بكتابنا المرقم (24591) في 2025/10/6، بخصوص المتبقين من دورة 2022–2023 المشمولين بالتعيين حسب قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 المعدل".

كما لفتت إلى، أن "المتبقين هم من خريجي الكليات الطبية (أطباء الأسنان والصيادلة)، والكليات التقنية الطبية (التحليلات المرضية، والأدلة الجنائية)، والمعاهد الطبية والصحية (ادلة جنائية وأجهزة طبية وتحليلات مرضية وفحص البصر) للعام 2022/2023 من داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى خريجي كليات إقليم كردستان، المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 المعدل".

وتابعت، أن "الكتاب لغرض المصادقة على تعيين الأسماء المدرجة آنفاً على ملاك وزارتنا"، مبينة أنه "سيتم توزيع الأسماء بين المؤسسات الصحية بعد إتمام المصادقة على تعيينهم من قبل المجلس".