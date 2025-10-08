قوباد طالباني: علاقتنا مع بغداد يجب ان تقوم على اساس الدستور

اكد نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان، قوباد طالباني، ضرورة أن تكون العلاقة مع بغداد قائمة على أساس الدستور، مبينا :" أن بغداد تمثل العمق الستراتيجي للاقليم".
وقال طالباني خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشرق الأوسط في أربيل: :" ان العلاقة بين الإقليم وبغداد ينبغي أن تكون مؤسساتية وبعيدة عن المزاجية"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني، يؤمن بأن بغداد تمثل العمق الستراتيجي لإقليم كردستان".
واضاف :" على العراق أن يولي اهتمامًا أكبر بالقطاعين الزراعي والصناعي لتطوير الاقتصاد الوطني"، داعيًا إلى "إعادة تنظيم سلطات وصلاحيات المحافظات بما ينسجم مع الدستور ويعزز اللامركزية الادارية".
