إغلاق الاستمارة الإلكترونية للقبول المركزي غداً الخميس

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، (8 تشرين الأول 2025)، موعد اغلاق الاستمارة الإلكترونية للقبول المركزي الخاص بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2025 -2026.

ونوهت التعليم في بيان مقتضب، انها ستغلق الاستمارة "غداً الخميس".

يذكر ان وزارة التعليم العالي قد أعلنت في 28 من آب الماضي إطلاق دليل القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام 2026/2025 واستحداث 222 تشكيلا جامعيا جديدا.