انتحار شاب باكستاني داخل مكتب انتخابي في زيونة

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (8 تشرين الأول 2025)، بانتحار شاب يحمل الجنسية الباكستانية داخل أحد المكاتب التابعة لأحد المرشحين للانتخابات في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "الشاب أقدم على الانتحار شنقًا بواسطة حبل علّقه في سقف المكتب الذي يعمل فيه، والتابع لأحد المرشحين ضمن منطقة زيونة".

وأضاف أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة لمعرفة ملابساتها وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو دوافع أخرى وراء الانتحار".

وأشار المصدر إلى أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".