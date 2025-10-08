طلب نيابي إلى هيئة النزاهة بشأن "شراء البطاقات الانتخابية"

وجه عدد من النواب، في يوم الثلاثاء المصادف (2 أيلول 2025)، طلبا رسميا إلى هيئة النزاهة الاتحادية، لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء ما وصفوه بظاهرة شراء البطاقات الانتخابية من قبل بعض المرشحين.

وبحسب وثيقة اليوم الأربعاء (8 تشرين الأول 2025)، فإن "الطلب النيابي أشار إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صريحا للنزاهة الانتخابية، وتستوجب تحركا عاجلا من الجهات الرقابية، لمنع التأثير على إرادة الناخبين وضمان شفافية العملية الانتخابية".