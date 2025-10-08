الأخبار

نائب قائد العمليات المشتركة يوجه من الأنبار بتكثيف الجهود لتأمين العملية الانتخابية


وجه نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء (8 تشرين الأول 2025)، بتكثيف الجهود لتأمين العملية الانتخابية.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان ، أن "نائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب للعام 2025، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، ترأس اجتماعًا موسّعًا في قيادة عمليات الأنبار للاطلاع على الخطط الأمنية والتنسيقية المعروضة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والاستعدادات الجارية لتأمين هذه العملية الديمقراطية، وذلك بحضور عضو مجلس المفوضين في المفوضية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ورئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، وقائد عمليات الأنبار، وقائد عمليات الجزيرة، وعدد من ضباط هيئة الركن في القيادة، إضافةً إلى قائد شرطة محافظة الأنبار، والقادة الأمنيين، وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي، ومدير مكتب انتخابات الأنبار، وعدد من ممثلي الجهات الساندة".

وأضافت القيادة أن "نائب القائد استمع إلى إيجاز مفصّل عن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات المقبلة في الأنبار، قدّمه قائد عمليات المحافظة والقادة المعنيون".

وأكد المحمداوي، بحسب البيان، على "توحيد الجهود والأهداف، والعمل وفق التخصص لإنجاح الانتخابات، وتطبيق الخطط المرسومة"، مشددًا على "ديمومة أمن السلم المجتمعي من خلال الحفاظ على المكتسبات، وأهمية التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

ووجه المحمداوي بـ"تكثيف الجهود لتأمين العملية الانتخابية، والتواجد الميداني لجميع القادة الأمنيين"، مؤكدًا على "ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وإنفاذ القانون، وتطبيق التعليمات بحزم ودون تردد".

وأشارت القيادة وفق البيان إلى أن "المؤتمر تخلله نقاشات ومداخلات من قبل الحاضرين، الذين أكّدوا أن العمل في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني، وإنجاز يُحسب للعراق وشعبه".

نائب قائد العمليات المشتركة يوجه من الأنبار بتكثيف الجهود لتأمين العملية الانتخابية
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
