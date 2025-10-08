نائب قائد العمليات المشتركة يوجه من الأنبار بتكثيف الجهود لتأمين العملية الانتخابية

وجه نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء (8 تشرين الأول 2025)، بتكثيف الجهود لتأمين العملية الانتخابية.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان ، أن "نائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب للعام 2025، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، ترأس اجتماعًا موسّعًا في قيادة عمليات الأنبار للاطلاع على الخطط الأمنية والتنسيقية المعروضة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والاستعدادات الجارية لتأمين هذه العملية الديمقراطية، وذلك بحضور عضو مجلس المفوضين في المفوضية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ورئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، وقائد عمليات الأنبار، وقائد عمليات الجزيرة، وعدد من ضباط هيئة الركن في القيادة، إضافةً إلى قائد شرطة محافظة الأنبار، والقادة الأمنيين، وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي، ومدير مكتب انتخابات الأنبار، وعدد من ممثلي الجهات الساندة".

وأضافت القيادة أن "نائب القائد استمع إلى إيجاز مفصّل عن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات المقبلة في الأنبار، قدّمه قائد عمليات المحافظة والقادة المعنيون".

وأكد المحمداوي، بحسب البيان، على "توحيد الجهود والأهداف، والعمل وفق التخصص لإنجاح الانتخابات، وتطبيق الخطط المرسومة"، مشددًا على "ديمومة أمن السلم المجتمعي من خلال الحفاظ على المكتسبات، وأهمية التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

ووجه المحمداوي بـ"تكثيف الجهود لتأمين العملية الانتخابية، والتواجد الميداني لجميع القادة الأمنيين"، مؤكدًا على "ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وإنفاذ القانون، وتطبيق التعليمات بحزم ودون تردد".

وأشارت القيادة وفق البيان إلى أن "المؤتمر تخلله نقاشات ومداخلات من قبل الحاضرين، الذين أكّدوا أن العمل في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني، وإنجاز يُحسب للعراق وشعبه".