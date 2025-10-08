رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد في بغداد

تسلم رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء (8 تشرين الاول 2025)، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد.

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تسلّم في قصر بغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية المجر أسامة إبراهيم نفّاع، وسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية نغوين لونغ نُوك، وسفير جمهورية نيبال الديمقراطية غانا شيام لمسال، وسفير جمهورية كازاخستان طلعت رحيمقولولي، وسفير جمهورية أوزبكستان أيوب خان، وسفير جمهورية بوركينا فاسو، محمّدي كابوري".

وأعرب رئيس الجمهورية خلال استقباله السفراء الجدد حسب البيان "كلا على حدة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، عن أمنياته لهم بالنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية في العراق، وبما يُسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك"، مؤكّدا "حرص العراق على بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".