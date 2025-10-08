الداخلية: حكم بالحبس سنتين بحق متهمين اعتديا بالضرب على شرطي مرور

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (8 تشرين الأول 2025)، عن صدور حكم قضائي بحبس مدانين بالاعتداء على شرطي مرور الشهر الماضي في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للداخلية، ، ان "محكمة جنح المحمودية التابعة لمحكمة استئناف بغداد الكرخ أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق متهمين اثنين أقدما على الاعتداء على أحد رجال المرور بالضرب في الثاني من أيلول الماضي، وذلك بعد استكمال التحقيقات القانونية والأصولية وثبوت الأدلة بحقهم".

وأشادت الداخلية بحسب البيان بـ"الدور الكبير الذي يضطلع به القضاء العراقي في إسناد جهود الأجهزة الأمنية وحماية هيبتها، من خلال الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على رجال الأمن أثناء أداء الواجب".

وأعربت عن "تقديرها العالي للسلطة القضائية التي كانت ولا تزال سنداً حقيقياً للأجهزة الأمنية، وشريكاً أساسياً في ترسيخ سيادة القانون وصون كرامة منتسبيها".

كما أشارت إلى، أن "المحاكم المختصة أصدرت خلال هذا العام(74) حكماً قضائياً بحق متهمين تورطوا في الاعتداء على القوات الأمنية في مختلف المحافظات، وقد تراوحت هذه الأحكام بين الإعدام، والسجن والحبس الشديد، والحبس البسيط، وأحكامٍ أخرى، بحسب خطورة الجرائم المرتكبة".

وأكدت وزارة الداخلية، أن "هيبة رجل الأمن من هيبة الدولة، داعيةً جميع المواطنين إلى تجنّب أي سلوك أو مخالفة تمس رجال الأمن أو تعيق أداء واجبهم، مشددةً في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق أي شخص يحاول الإساءة إلى منتسبيها أو التعرض لهم أثناء الواجب".

