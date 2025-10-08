الأخبار

الداخلية: حكم بالحبس سنتين بحق متهمين اعتديا بالضرب على شرطي مرور


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (8 تشرين الأول 2025)، عن صدور حكم قضائي بحبس مدانين بالاعتداء على شرطي مرور الشهر الماضي في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للداخلية، ، ان "محكمة جنح المحمودية التابعة لمحكمة استئناف بغداد الكرخ أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق متهمين اثنين أقدما على الاعتداء على أحد رجال المرور بالضرب في الثاني من أيلول الماضي، وذلك بعد استكمال التحقيقات القانونية والأصولية وثبوت الأدلة بحقهم".

وأشادت الداخلية بحسب البيان بـ"الدور الكبير الذي يضطلع به القضاء العراقي في إسناد جهود الأجهزة الأمنية وحماية هيبتها، من خلال الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على رجال الأمن أثناء أداء الواجب".

وأعربت عن "تقديرها العالي للسلطة القضائية التي كانت ولا تزال سنداً حقيقياً للأجهزة الأمنية، وشريكاً أساسياً في ترسيخ سيادة القانون وصون كرامة منتسبيها".

كما أشارت إلى، أن "المحاكم المختصة أصدرت خلال هذا العام(74) حكماً قضائياً بحق متهمين تورطوا في الاعتداء على القوات الأمنية في مختلف المحافظات، وقد تراوحت هذه الأحكام بين الإعدام، والسجن والحبس الشديد، والحبس البسيط، وأحكامٍ أخرى، بحسب خطورة الجرائم المرتكبة".

وأكدت وزارة الداخلية، أن "هيبة رجل الأمن من هيبة الدولة، داعيةً جميع المواطنين إلى تجنّب أي سلوك أو مخالفة تمس رجال الأمن أو تعيق أداء واجبهم، مشددةً في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق أي شخص يحاول الإساءة إلى منتسبيها أو التعرض لهم أثناء الواجب".

 

لمشاهدة الفيديو.. أضغط هنـــــــــا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعاون بين النزاهة وحقوق الإنسان لمكافحة الفساد
وزارة الداخلية تعلن تسلمها متهماً بالقتل من ايران
طلب نيابي إلى هيئة النزاهة بشأن "شراء البطاقات الانتخابية"
نائب قائد العمليات المشتركة يوجه من الأنبار بتكثيف الجهود لتأمين العملية الانتخابية
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد في بغداد
وزارة العدل تُعلن نشر مدونة الأحكام الشرعية الجعفرية للأحوال الشخصية
المفوضية العليا تشطب (محمد الدايني) من سجل المرشحين كونه قابع بالسجن
الداخلية: حكم بالحبس سنتين بحق متهمين اعتديا بالضرب على شرطي مرور
النزاهة والمفوضية تتفقان على تزوير مرشح للانتخابات وتبعثان بكتاب للهيئة القضائية
العراق يترأس الاجتماع التنسيقي الثالث للتحضير للقمة العربية – الروسية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك