العراق يترأس الاجتماع التنسيقي الثالث للتحضير للقمة العربية – الروسية

تراس العراق، اليوم الاربعاء، الاجتماع التنسيقي الثالث للتحضيرِ للقمة العربية – الروسية. وذكر بيان لوزارة الخارجية أن" سفيرُ جمهوريّةِ العراق في القاهرة ومندوبُها الدائمُ لدى جامعةِ الدولِ العربيّة قحطان طه خلف، تراس، الاجتماعَ التنسيقيَّ الثالثَ للمجموعةِ العربيّة المعنيّةِ بالتحضيرِ للقِمّةِ العربيّةِ – الروسيّة، المقرَّر انعقادُها في 15 تشرين الأوّل 2025 في موسكو، بمشاركةِ القادةِ والملوكِ والرؤساءِ من الدولِ العربيّة". واضاف البيان، ان "الاجتماعُ تضمن مناقشةَ خطةِ التعاونِ العربيّ – الروسيّ للفترة 2026–2028، في إطارِ المنتدى الذي يجمعُ الجانبين، والذي يهدفُ إلى تعزيزِ التنسيقِ المشتركِ وتوسيعِ مجالاتِ التعاونِ في مختلفِ القطاعاتِ السياسيّةِ والاقتصاديّةِ والثقافيّةِ والعلميّة". واشار الى، ان "رئاسةُ العراقِ لأعمالِ التحضيرِ للقِمّةِ العربيّةِ – الروسيّة تأتي في سياقِ رئاستهِ الحاليةِ للدورةِ العاديةِ للقِمّةِ العربيّة، بما يُجسِّدُ الدورَ الفاعلَ لبغدادَ في دعمِ مسيرةِ العملِ العربيِّ المشترك، ويُعزِّزُ مكانتَها الإقليميّةَ والدوليّةَ في خدمةِ القضايا العربيّة".