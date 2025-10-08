الأخبار

وزيرا الداخلية والصحة يتفقدان مستشفى قوى الأمن الداخلي استعداداً لافتتاحه قريباً


تفقد وزيرا الداخلية عبد الأمير الشمري، والصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، مستشفى قوى الأمن الداخلي استعداداً لافتتاحه قريباً، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، تفقد برفقة وزير الصحة، صالح الحسناوي، وعدد من قادة وزارة الداخلية، مستشفى قوى الأمن الداخلي في بغداد، وذلك للاطلاع على اللمسات النهائية والاستعدادات الجارية تمهيداً لافتتاحها قريباً أمام منتسبي الوزارة وعوائلهم".

واستمع الوزيران، بحسب البيان، إلى "إيجازٍ مفصلٍ من القائمين على المشروع حول مراحل الإنجاز ونسب الإكمال في الأقسام التخصصية، والتجهيزات الطبية الحديثة التي تم توفيرها لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية وفق المعايير العالمية".

وأشاد وزير الداخلية "بالجهود الكبيرة التي بذلتها الملاكات الهندسية والطبية والإدارية لإنجاز هذا الصرح الطبي المهم"، مؤكداً أن "المستشفى سيمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة لمنتسبي الوزارة وأبنائهم، لما يحويه من أقسام تخصصية متطورة وأجهزة طبية حديثة".

بالمقابل، أكد وزير الصحة، وفقاً للبيان، "استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والإسناد المطلوب في الجوانب الطبية والإدارية إذا تطلب ذلك".

كما لفت البيان، الى أن "الزيارة اختتمت بجولة ميدانية في أجنحة المستشفى وأقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات"، مبيناً أن "وزير الداخلية وجه بإكمال الملاحظات الفنية المتبقية بشكل عاجل، تمهيداً لافتتاح المستشفى في أقرب وقت ممكن".

