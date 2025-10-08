الجامعة التقنية الوسطى ترفع عدد تشكيلاتها إلى 20 كلية ومعهداً

أعلنت الجامعة التقنية الوسطى، اليوم الأربعاء، استحداث تخصصات حديثة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فيما أشارت الى رفع عدد تشكيلاتها الى 20 كلية ومعهداً، حيث ذكر رئيس الجامعة التقنية الوسطى، وضاح التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الجامعة تعد المستفيد الرئيس من نظام التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) في العراق، لما تمتلكه من مؤهلات أكاديمية وتقنية وكوادر وسطى قادرة على تطبيق الأنظمة الحديثة في مجالي التعليم الأخضر والرقمنة".

كذلك أوضح ان "الجامعات التقنية شهدت افتتاح أقسام حديثة، خصوصاً في تخصصي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما يجعل تطبيق هذه الأنظمة في الجامعة التقنية الوسطى أكثر نجاحاً مقارنة بالجامعات الأخرى".

وأضاف ان "هذا العام شهد افتتاح كليتين جديدتين، الأولى كلية الذكاء الاصطناعي في منطقة الدورة، والثانية الكلية التقنية في الكوت، والتي تضم ثلاثة اختصاصات جديدة، ليرتفع بذلك عدد الكليات والمعاهد في الجامعة التقنية الوسطى الى 20 تشكيلًا"، مبيناً أن "ذلك يعد إنجازاً مهماً للجامعة في مجال استحداث أقسام واختصاصات حديثة تواكب حاجة المجتمع، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطائرات المسيرة، الى جانب التخصصات التقليدية المطلوبة في سوق العمل".

فيما لفت الى ان "منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي كانا وما زالا من أبرز الداعمين للتعليم التقني في العراق، لاقتناعهما بأنه من أكثر أنواع التعليم قدرة على خدمة المجتمع، إذ وفرا برامج تدريبية وتطويرية، فضلاً عن الدعم اللوجستي في التخصصات الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاختصاصات النادرة الأخرى".