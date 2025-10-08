قيادة شرطة بغداد: إعداد خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات في بغداد

قامت قيادة شرطة بغداد، بإعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية، لضمان نزاهة الانتخابات وسيرها بشكل سلمي ومنظم، حيث ذكر مدير إعلام شرطة بغداد الكرخ، والمتحدث باسم الخلية الإعلامية الأمنية لانتخابات محافظة بغداد، العميد نبراس محمد علي، إن "الخطة تضمنت نشر قوات أمنية في محيط مراكز الاقتراع لمنع أي أعمال شغب أو تدخلات غير قانونية، إلى جانب إجراءات تفتيش دقيقة للناخبين لضمان عدم إدخال أدوات أو أسلحة ممنوعة"، مبيناً أن "الخطة تشمل تأمين المواد الانتخابية مثل صناديق الاقتراع، وأجهزة الفرز الإلكتروني".

‏وأضاف، أن "غرف عمليات مركزية تم تشكيلها لتنسيق الجهود بين الشرطة والجيش والاستخبارات، مع وضع خطط استجابة سريعة للتعامل مع أي طارئ أو محاولات لتعطيل سير العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "الأجهزة المختصة تعمل على رصد مسبق للتهديدات الأمنية استناداً إلى المعلومات الاستخبارية".

كما أشار العميد علي، إلى "تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لعناصر الأمن حول آليات التعامل مع الحشود واحترام حقوق الناخبين والإجراءات القانونية"، مشيراً إلى "أهمية إشراك المجتمع المدني في دعم العملية الانتخابية، من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة وتسهيل عمل وسائل الإعلام، لتغطية الحدث بحرية وأمان".

كذلك أكد على أن "شرطة بغداد تولي اهتماماً كبيراً بـ التوعية العامة عبر حملات إعلامية تدعو إلى الهدوء والتسامح، وتشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، لضمان نجاح الانتخابات في ظل أجواء ديمقراطية وآمنة".