الأخبار

قيادة شرطة بغداد: إعداد خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات في بغداد


قامت قيادة شرطة بغداد، بإعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية، لضمان نزاهة الانتخابات وسيرها بشكل سلمي ومنظم، حيث ذكر مدير إعلام شرطة بغداد الكرخ، والمتحدث باسم الخلية الإعلامية الأمنية لانتخابات محافظة بغداد، العميد نبراس محمد علي، إن "الخطة تضمنت نشر قوات أمنية في محيط مراكز الاقتراع لمنع أي أعمال شغب أو تدخلات غير قانونية، إلى جانب إجراءات تفتيش دقيقة للناخبين لضمان عدم إدخال أدوات أو أسلحة ممنوعة"، مبيناً أن "الخطة تشمل تأمين المواد الانتخابية مثل صناديق الاقتراع، وأجهزة الفرز الإلكتروني".

‏وأضاف، أن "غرف عمليات مركزية تم تشكيلها لتنسيق الجهود بين الشرطة والجيش والاستخبارات، مع وضع خطط استجابة سريعة للتعامل مع أي طارئ أو محاولات لتعطيل سير العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "الأجهزة المختصة تعمل على رصد مسبق للتهديدات الأمنية استناداً إلى المعلومات الاستخبارية".

كما أشار العميد علي، إلى "تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لعناصر الأمن حول آليات التعامل مع الحشود واحترام حقوق الناخبين والإجراءات القانونية"، مشيراً إلى "أهمية إشراك المجتمع المدني في دعم العملية الانتخابية، من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة وتسهيل عمل وسائل الإعلام، لتغطية الحدث بحرية وأمان".

كذلك أكد على أن "شرطة بغداد تولي اهتماماً كبيراً بـ التوعية العامة عبر حملات إعلامية تدعو إلى الهدوء والتسامح، وتشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، لضمان نجاح الانتخابات في ظل أجواء ديمقراطية وآمنة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قيادة شرطة بغداد: إعداد خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات في بغداد
وزارة العــــدل تعلن إطلاق سراح 112 حدثاً خــلال أيلول المـاضي
وزارة النقل: اللجنة العليا أبعدت مشروع طريق التنمية عن البيروقراطية والروتين الإداري
عمليات بغداد: القبض على عدد من المتهمين وضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة
حالة الطقس: غبار واختلاف في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة
الاستخبارات العسكرية: القبض على 10 إرهابيين بمناطق متفرقة
رئيسا الجمهورية والقضاء الاعلى يبحثان ضمان اجراء الانتخابات بموعدها
بالوثيقة.. التربية تفتح استضافة طلبة المسائي في المدارس الصباحية
اعتقال شيخ عشيرة واثنين بتهمة إطلاق النار في الهارثة
العراق يشدد على ضرورةِ اعتمادِ الحوارِ والمفاوضاتِ لتطويقِ الأزمات بالمنطقة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك