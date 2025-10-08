وزارة العــــدل تعلن إطلاق سراح 112 حدثاً خــلال أيلول المـاضي

اعلنت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، إطلاق سراح 112 حدثاً خــلال أيلول المـاضي، إذ ذكر بيان للوزارة، ان "عدد الأحداث المطلق سراحهم خلال شهر أيلول من العام 2025 بحسب الموقف الشهري لدائرة إصلاح الأحداث بلغ (112) حدثاً".

واضاف، أن "المفرج عنهم توزعوا بين (59) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(24) تخلية تم إطلاق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، و(12) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، استناداً إلى توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة. كما تم الإفراج عن (12) حدثاً بموجب العفو العام، بالإضافة إلى (2) بقرار تمييزي".

كما أكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "دائرة إصلاح الأحداث مستمرة في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والإنسانية في آلية الإفراج8 /10/2025".