الأخبار

وزارة النقل: اللجنة العليا أبعدت مشروع طريق التنمية عن البيروقراطية والروتين الإداري


أكد وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سهل الكثير من الصعوبات التي تواجه مشروع طريق التنمية، فيما أشار الى أن اللجنة العليا أبعدت مشروع طريق التنمية عن البيروقراطية والروتين الإداري، حيث ذكرالسعداوي للوكالة الرسمية، إنه "لكل مشروع مجموعة من التحديات، من بينها مشروع طريق التنمية الذي واجه الكثير من التحديات، لكن تم التعامل معها بشكل خاص ومتميز من خلال اللجنة العليا لطريق التنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني".

وأضاف، ان "وجود رئيس الوزراء على رأس اللجنة المختصة بمشروع طريق التنمية سهل الكثير من الصعوبات والمعوقات والتحديات التي تواجه المشروع، من خلال القرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء، وتعاونه في تذليل الصعوبات التي تواجه هذا المشروع".

كما بيّن، أن "من الأمور التي تعمل عليها اللجنة العليا لطريق التنمية برئاسة رئيس الوزراء، هو إبعاد هذا المشروع عن البيروقراطية الإدارية والروتين الإداري الذي تتعامل به الوزارات".

آخر الاضافات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
