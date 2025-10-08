وزارة النقل: اللجنة العليا أبعدت مشروع طريق التنمية عن البيروقراطية والروتين الإداري

أكد وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سهل الكثير من الصعوبات التي تواجه مشروع طريق التنمية، فيما أشار الى أن اللجنة العليا أبعدت مشروع طريق التنمية عن البيروقراطية والروتين الإداري، حيث ذكرالسعداوي للوكالة الرسمية، إنه "لكل مشروع مجموعة من التحديات، من بينها مشروع طريق التنمية الذي واجه الكثير من التحديات، لكن تم التعامل معها بشكل خاص ومتميز من خلال اللجنة العليا لطريق التنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني".

وأضاف، ان "وجود رئيس الوزراء على رأس اللجنة المختصة بمشروع طريق التنمية سهل الكثير من الصعوبات والمعوقات والتحديات التي تواجه المشروع، من خلال القرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء، وتعاونه في تذليل الصعوبات التي تواجه هذا المشروع".

كما بيّن، أن "من الأمور التي تعمل عليها اللجنة العليا لطريق التنمية برئاسة رئيس الوزراء، هو إبعاد هذا المشروع عن البيروقراطية الإدارية والروتين الإداري الذي تتعامل به الوزارات".