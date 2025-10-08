عمليات بغداد: القبض على عدد من المتهمين وضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من المتهمين وضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة، حيث ذكرت القيادة في بيان، أنه "استكمالاً للممارسات الأمنية الجارية وتعزيزاً للأمن المناطقي وبهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالسلم المجتمعي في عموم مناطق العاصمة، تمكنت تشكيلات الفرق (المشاة السابعة عشرة، الأولى والثانية والخامسة شرطة اتحادية) وقيادتي شرطة بغداد الكرخ والرصافة ولواء المغاوير بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت، أنه "من بين المتهمين، عصابة تمارس جرائم السرقة مكونة من شخصين اثنين، وآخرين (بالنصب والاحتيال، الابتزاز، أجانب مخالفين، أطراف مشاجرات مسلحة) بالإضافة الى ضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (الشعلة، أبو منيصير، أبو دشير، الاستكشافات، الكمالية، البلديات، جسر ديالى، القصر الأوسط-المعامرة/المحمودية) بجانبي الكرخ والرصافة". فيما لفتت الى أنه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".