حالة الطقس: غبار واختلاف في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً يتبعه ارتفاع بدرجات الحرارة وتصاعداً للغبار، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 34، أربيل ودهوك 35، نينوى وكركوك والأنبار 37، صلاح الدين 38، بابل 39، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة وواسط والديوانية وميسان وذي قار والبصرة 40، النجف الأشرف والمثنى 41".

كما أضاف، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، مع فرصة لتصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، أما الرؤية الأفقية فتكون (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم".

كذلك لفت إلى، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

فيما أوضح، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".