رئيسا الجمهورية والقضاء الاعلى يبحثان ضمان اجراء الانتخابات بموعدها

بحث رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والقضاء الأعلى فائق زيدان إجراءات القضاء الكفيلة بضمان اجراء الانتخابات بموعدها في 11 تشرين الثاني المقبل.​

وقال مجلس القضاء في بيان، "استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد".

وأضاف البيان "بحث معه إجراءات القضاء الكفيلة بضمان اجراء الانتخابات في موعدها وفق السياقات الدستورية والقانونية ومعالجة الخروقات المرتكبة من قبل الأحزاب والمرشحين خلافاً للأنظمة الصادرة من قبل مفوضية الانتخابات".