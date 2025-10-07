استبعاد المرشح سجاد سالم من السباق الانتخابي

قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، (7 تشرين الأول 2025)، إلغاء المصادقة على مرشحين إثنين للانتخابات النيابية.

وشملت القرارات الصادرة، "إلغاء المصادقة على المرشح سجاد سالم حسين شاطي الشاطري (عن قائمة تحالف البديل/محافظة واسط)، لعدم توافر شرط حسن السيرة والسلوك، بعد قيامه بـالإساءة إلى أصحاب المواكب الحسينية والحسينيات والمشاركين في طقوس شهر محرم الحرام عبر وسيلة علنية".

وشملت القرارات أيضاً إلغاء المصادقة على المرشح محمد كطوف منصور عنيز (عن تحالف سيادة الوطني/تشريع عن محافظة بغداد)، وشطب الأصوات التي حصل عليها، بناءً على توصية لجنة تدقيق أهلية المرشحين لمخالفته أحكام القانون الانتخابي.