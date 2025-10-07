الأخبار

وزير الحج السعودي يزور البصرة لتعزيز التعاون في شؤون الحجاج العراقيين


زار وزير الحج السعودي، توفيق بن فوزان، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2025)، محافظة البصرة، لتعزيز التعاون في شؤون الحجاج العراقيين.

وقالت المحافظة في بيان إنه "وصل إلى محافظة البصرة، وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق بن فوزان برفقة نظيره العراقي سامي المسعودي، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في شؤون الحج والعمرة، وتسهيل الخدمات المقدَّمة للحجاج والمعتمرين العراقيين".

وأَضاف البيان، أن "محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من المسؤولين المحليين كانوا في استقبال الوفد السعودي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية في مطار البصرة الدولي، تخللها بحث أوجه التعاون بين الجانبين، وسبل تطوير الخدمات اللوجستية وتسهيل حركة الحجاج عبر المنافذ العراقية".

وأكد العيداني خلال اللقاء "حرص الحكومة المحلية على دعم الجهود المشتركة التي تسهم في خدمة الحجاج والمعتمرين"، مشيداً بـ"العلاقات الأخوية بين العراق والمملكة العربية السعودية، وبالدور الكبير الذي تؤديه وزارة الحج والعمرة السعودية في تنظيم مواسم الحج والعمرة".

