الإعدام لقاتل حدث يبلغ 15 عاماً في النجف

أكد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2025)، أن محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالإعدام بحق متهم ارتكب جريمة قتل بحق حدث قبل أشهر.

وقال المصدر إن "محكمة جنايات النجف الأشرف أصدرت قرار الإعدام بحق المتهم الذي قتل حدثاً يبلغ من العمر 15 سنة قبل عدة أشهر شرق مدينة النجف".

وأضاف المصدر أن "الحكم جاء وفق مقتضيات قانون العقوبات العراقي، بعد دراسة أوراق القضية وحيثياتها"، لافتاً إلى أن "القرار صدر وحسم الأمر بشكل نهائي".