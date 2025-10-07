التربية تعلن ضوابط الانتساب لطلبة المراحل الثانوية وتحدد اخر موعد للتقديم

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ضوابط الدوام بالانتساب للعام الدراسي 2025–2026، في خطوة وزارية هادفة الى توفير فرص نجاح اكبر للطلبة وتتيح لهم إكمال دراستهم بانسيابية ويسر.

وأوضحت الوزارة في بيان، تعليمات تقديم وقبول طلبة المراحل المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي) من الراغبين في الانتساب وهي كالاتي:

* بإمكانهم الاشتراك طوعاً في المدرسة الإلكترونية، حيث يؤدي الطالب المشترك امتحاني نصف السنة وآخر السنة حضورياً في مدرسته الأصلية، ويُعفى من أداء الامتحانات الفصلية الأخرى، فيما سيخضع الطلبة غير المشتركين بالمدرسة الإلكترونية الى الامتحانات الفصلية ونصف السنة وآخر السنة حضورياً في مدارسهم على وفق النظام المعمول به.

أما ضوابط انتساب طلبة الصفوف غير المنتهية: الأول والثاني المتوسط ، والرابع والخامس الإعدادي فجاءت كالاتي:

* يؤدي طلبة الانتساب امتحان الفصل الاول (امتحانين ونصف السنة والفصل الثاني امتحانين) ويقسم على (ثلاثة) ويعد معدلاً للسعي السنوي وامتحان نهاية السنة، ولا يمكن الغاء الانتساب لأي سبب كان.

* تلغى المنحة عن الطلبة المقبولين بالانتساب.

*يقوم الطالب بتقديم طلب الانتساب عن طريق تطبيق المدرسة الالكترونية، فيما يشمل طلبة الانتساب بالإعفاء الفردي والعام.

وأشار البيان، إلى أن "تقديم طلبات الانتساب سيكون حصراً ومجاناً عبر تطبيق المدرسة الإلكترونية، الذي يمثل البوابة الرسمية للتقديم وتنظيم الإجراءات إلكترونياً، علما ان اخر موعد للتقديم لغاية ٢٠٢٥/١١/٣٠".