ضبط 18 قطعة أثرية داخل منزل موظف في مؤسسة الشهداء ببغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بضبط مجموعة من القطع الأثرية داخل أحد المنازل في منطقة الغزالية ببغداد.

وذكر المصدر أن "قوة أمنية نفذت عملية تفتيش في عدد من الدور ضمن منطقة الغزالية، استنادًا إلى مؤشرات أمنية مسبقة، وخلال تفتيش أحد المنازل الذي يعود إلى موظف يعمل في مؤسسة الشهداء، تم العثور على 18 قطعة أثرية مخزونة داخل المنزل بطريقة غير قانونية".

وأكد أنه تم ضبط القطع الأثرية وفق الإجراءات الأصولية، كما تم اعتقال صاحب المنزل وإيداعه التوقيف لغرض استكمال التحقيقات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على الجهات القضائية المختصة.