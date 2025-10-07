عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني : خطاب بافل طالباني حمل رسالتين أساسيتين

علّق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2025)، على خطاب رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، الذي أطلق خلاله شعار الحزب الجديد "نحن قوتك في بغداد".

وقال خوشناو في حديث صحفي إن "خطاب طالباني حمل رسالتين أساسيتين، الأولى تتعلق بترميم البيت الكردي وبناء حكومة في إقليم كردستان تعزز الشراكة في إدارة الحكم"،

مبيناً أن "الرسالة الثانية أكدت ضرورة إصلاح العلاقة بين بغداد وأربيل، مع تثبيت دور الاتحاد الوطني كجزء فاعل في قضايا العراق الداخلية والخارجية، من خلال منصب رئيس الجمهورية ووزراء في الحكومة الاتحادية".

وأضاف خوشناو أن "واهم من يعتقد أن ضعف بغداد يصب في مصلحة الإقليم أو العكس، فالحقيقة أن قوة بغداد هي قوة لكردستان، واستقرار الإقليم هو قوة للعراق بشكل عام".

وكان بافل طالباني قد شدد في خطابه أمس على أهمية "إنهاء الانقسام الكردي الداخلي وإعادة بناء مؤسسات الإقليم على أسس الشراكة والحوكمة الرشيدة"، في إشارة غير مباشرة إلى الخلافات المستمرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول تشكيل حكومة الإقليم وصلاحياتها. كما أكد أن "الوجود الفاعل للاتحاد الوطني في بغداد هو ضمانة لحقوق الكرد ومصالحهم الوطنية ضمن العراق الاتحادي".