الإطاحة بـ3 إرهابيين و10 من تجار ومروجي المخدرات في ميسان

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بـ3 إرهابيين و10 من تجار ومروجي المخدرات في محافظة ميسان.

وقالت المديرية في بيان إنه "ضمن منهاجها التعرضي والمتضمن تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب ومنابعه ومكافحة المخدرات والقضاء عليهما، نفذ أبطال قسم استخبارات والامن في فرقة المغاوير 22 عدة عمليات نوعية وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية في قاطع مسؤولية الفرقة" .

وأضافت المديرية أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (4 / 1 ) إرهاب و10 من تجار ومروجي المخدرات مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (28 و32 مخدرات)"، مبينا ان "هذه العمليات جاءت وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".