النائب مصطفى سند : السوداني يضغط على مفوضية الانتخابات لاستبعادي

قال النائب مصطفى سند ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يحاول الضغط على مفوضية الانتخابات لاستبعاده من الانتخابات

ونشر النائب سند في صفحته الشخصية على الفيسبوك بيانا اطلعت عليه وكالة انباء براثا ( متابعيني الاعزاء اود ان ابلغكم بتعرض الحادلة لصاروخ غادر من السوداني تسبب بضررها وتوقفها عن الحدل للمرحلة القادمة لحين تقييم الوضع ومعالجة الضرر )

يذكر ان النائب البطل مصطفى سند قد كشف العديد من ملفات الفساد كان اهمها اعتقال السارق نور زهير الذي سرق امانات ضرائب الشركات واثبت سند جدارته في كشف هذه الملفات الخطيرة ودخل في سجالات مع العديد من السياسيين الطائفيين وقد اقام دعاوى قضائية وكسبها منها كسب قضية ضد الطائفي محمد الدايني الذي حكم عليه بالسجن فضلا عن قيامه برفع دعوى قضائية ضد الطائفي السارق خميس الخنجر لذلك اطلق اصطلاح الحادلة على الفاسدين واثبت ان اليد الواحدة يمكن ان تصفق وتكفخ !!!