اعتقال متهم سرق 60 ألف دولار من منزل غادره أصحابه لحفل زفاف في كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، اعتقال متهم بسرقة 60 ألف دولار من منزل عائلة أثناء حضورها حفل زفاف أحد أفرادها في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان إنه "بجهود ميدانية دقيقة ومتابعة استخبارية مكثفة، تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام في قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة من كشف ملابسات حادثة سرقة ارتكبها أحد الأشخاص بحق عائلته، حيث أقدم على سرقة مبلغ قدره (60,000) دولار أمريكي من منزل ذويه أثناء خروجهم لحضور زفاف أحد أفراد الأسرة".

وأضافت "بعد عمليات التحري والمتابعة المستمرة، تمكنت مفارز القسم من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف صراحةً أثناء التحقيق بارتكابه الجريمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".